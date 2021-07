Əməkdar mədəniyyət işçisi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı sədrinin köməkçisi Zemfira Babayeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

