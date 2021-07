Rusiya prezidenti Vladimir Putin hazırda bu ölkədə işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib.

Dövlət başçılarının ikitərəfli görüşündən müvafiq görüntüləri "RİA Novosti" yayıb.

Görüşün başlandığı ilk anlarda qeyd alınan bu görüntülərdə Putin ən xoş azrularını İlham Əliyev çatdırıb.

