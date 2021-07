Bakıda taksi sürücüsü yolu keçən piyadanı vurub.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Daxili İşlər Nazirliyinin binasının qarşısında baş verib.

Belə ki, piyada yolu keçmək istəyərkən taksi sürücüsü onu vurub.

Qeyd edək ki, qəza baş verən ərazidə piyada keçidi olsa da, piyada ondan istifadə etməyərək yolun üzəri ilə keçib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.