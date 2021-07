Bakıda bıçaqlanma və intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Binə qəsəbəsində 1962-ci il təvəllüdlü Qüliyev Zərbəli Məmmədhüseyin oğlu həyat yoldaşı olan 1976-cı il təvəllüdlü Tatardinova Lyudmila Alekseyovnaya çoxsaylı bıçaq zərbələri buraraq qətlə yetirib.

Daha sonra Z. Quliyev özünü kəndirlə asaraq intihar edib.

Hadisənin təfərrüatları Xəzər rayonu Prokurorluğunda araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.