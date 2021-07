Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisi, general-polkovnik Nəcməddin Sadıqovun ölümü ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Unikal.org-a açıqlama verən sabiq baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib:

"Vəziyyətim normaldır".

