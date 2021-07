Sosial şəbəkələrdə metronun "Nizami" stansiyasının yaxınlığında “patı” çəkən qadın və onun yanında körpəsi olduğu iddia edilən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verirk ki, bu barədə Report-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Məbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə bağlı araşdırmalara aparılıb.

"Məlum olub ki, həmin qadının yanındakı uşaq yox, gəlincikdir”, - DİN-dən bildirilib.

