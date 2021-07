Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə imtahanlar davam edir.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyulun 23-də Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə işə qəbul imtahanları keçirilir.

İmtahanlarda 3288 namizədin iştirakı gözlənilir.

