Bakıda sürücü Pradonu "skuter" kimi suda üzdürdü - VİDEO

Yenə dəniz, yenə “düşüncəsiz” sürücü. Bakı çimərliyində “Prado” markalı avtomobilini skuter kimi suda üzdürən sürücü görünür son zamanlar cərimələnənlərdən dərs götürməyib.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə sürücü qayda pozarkən avtomobilinə sərnişin də mindirib. Yeniyetmə avtomobilin çöl tərəfində, ayaqlıq hissənə çıxaraq dənizdə şou göstərib.

Qeyd edək ki, ötən ay çimərlikdə əsayişi pozduqları üçün bir neçə sürücü cərimələnmişdi. Yol polisi xəbardarlıq etmişdi ki, bu əməli törədənlər cəzalandırılacaq.

