General-mayor Əliyev Azər Əli oğlu Hərbi Akademiya rəisinin tədris üzrə müavini vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, Azər Əliyev Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi təyin edilib.

