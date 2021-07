Bərdə rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan 2003-cü il təvəllüdlü gənc qız zorakılığa və istismara məruz qalıb. Belə ki, onun anası gənc qızı ayağından zəncirlə evə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızın anasının sözlərinə görə, o övladına heç bir şiddət göstərməyib.

“Qarşısını ala bilmirəm, nə etməliyəm? Hərşeyini alıb gətirirəm, deyirəm çölə çıxma, çıxır”, – deyə, gənc qızın anası deyib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

