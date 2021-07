Tovuzda piyadanın vurulması ilə nəticələn yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun mərkəzində qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərəkətdə olan "VAZ 2107"markalı avtomobilin yol keçmək istəyən 2001-ci il təvəllüdlü Əsədov Sübhan Tofiq oğlunu vurub.

Piyada xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

Avtomobilin sürücüsü polis tərəfindən saxlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

