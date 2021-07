"Bu günə qədər ölkəmizdə vurulan vaksinlərdən heç bir ciddi əks-təsir müşahidə olunmayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib. O bildirib ki, yeni ailə quranlara vaksinasiya tövsiyə olunmur:

“Uşaq planlamadan öncə də peyvənd etdirmək məsləhət deyil”.

