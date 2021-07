Azərbaycanda son sutkada koronavirus (COVID-19) əleyhinə 432 vaksin vurulub.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 197, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 235 nəfərdir.

Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 4564329, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 2654273, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 1910056 təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.