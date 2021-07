"Eurovision 2011″in qalibi Nigar Camal futbolçu qızı Jasminlə yeni videosunu sosial şəbəkədəki səhifəsində paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ifaçı paylaşımına "Bir az idman etdik, bir az da əyləndik", - şərhini qeyd edib.

Qeyd edək ki, N.Camalın açıqlamasında bildirib ki, qızı peşəkar futbolçudur:

"İngiltərədə hər məktəbdə belə dərslər keçilir. Amma qızım məktəbdə deyil, peşəkar komanda ilə çalışır. Burada hamı futbolun dəlisidir. "Çelsi" klubunda oynamaq istəyir".

