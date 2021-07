Azərbaycanda 1 ilin gəlinini özünün xəbəri olmadan boşayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sevinc adlı xanım özü məlumat verib.

Onun boşanmasına səbəb olan hadisə isə hamını dəhşətə gətirib.

Daha ətraflı videoda:

