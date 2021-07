Hazırda r:Azərbaycanda 127 min əcnəbi yaşayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bildirib:

"Bu şəxslər Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Qazaxıstan və digər ölkələrdəndir. Ölkədə daimi yaşamaq üçün 33,3 % faiz artım olub".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.