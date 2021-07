Kəlbəcər rayonunun Zod qızıl yatağında qanunsuz işləyən “GeoProMining” şirkətinin texnikası Azərbaycan Ordusu tərəfindən müsadirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Həmin görüntlürəin bir qismini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.