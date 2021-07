İsraillinin göz bağışladığı qazi 8-ci əməliyyata hazırlaşır

İsrailli qadının vəfat etmiş həyat yoldaşının gözünü bağışladığı qazimiz Arif Hacıyev yenidən əməliyyat olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir bu barədə Arif Hacıyev Azvision.az -a məlumat verib. Görməyən gözünün nurunu ona geri qaytaran həkimlərin, əllərinin də hərəkətini bərpa edəcəklərinə ümid edir.

Avqustun 5-də BakıTravmatologiya İnstitutunda Arif Hacıyevin səkkizinci əməliyyatı baş tutacaq. "YAŞAT" Fondunun təşəbbüsü ilə gözündən əməliyyat olunmuş Vətən Müharibəsi iştirakçısının növbəti əməliyyatı qolunda aparılacaq. Onun qoluna sümük nəql ediləcək.

- Qolumda sinirlər zədələndiyindən əl hərəkətim məhdudlaşıb. Mən qarafik dizaynerəm. Əvvəllər SİNTEKS şirkətində çalışırdım. Ancaq indi işə çıxa bilmirəm. Sağ olsunlar, hər ay əmək haqqımı ödəyirlər. Sağalandan sonra işimə geri dönməyi düşünürəm. Qol əməliyyatında sonra uzun müddətli fizioterapiya da almalıyam. Döyüşdən sonra sol gözüm yüz faiz görsə də, sağ gözüm heç görmürdü. İndi 30 faiz görə bilirəm. Görmə qabilliyyətim əməliyyatdan sonra 20 faiz artıb. Həkimlər söz veriblər ki, məyyən müddətdən sonra daha yaxşı görə biləcəyəm -, deyən qazi tezliklə sağalıb əvvəlki sağlam həyatına geri qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir.

Qeyd edək ki, hərbi səfərbərlik çağırışından sonra Vətən Müharibəsinə qatılan Arif Hacıyev Füzuli və Cəbrayıl istiqamətlərində döyüşüb. Müharibə zamanı o, sağ gözündən və qolundan yaralanıb.



