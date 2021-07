Avropa ölkələri yanğınlara görə Türkiyəyə başsağlığı mesajları ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Serbiya, Böyük Britaniya, Pakistan və Macarıstan yanğında həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib.

Mesajlarda “Avropa Birliyi Türkiyənin acısını paylaşır” deyə yazılıb.

