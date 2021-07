"Ermənistan tərəfinin Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən Arazdəyən istiqamətinə guya atəş açılması ilə bağlı yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur".

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

"Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələrindən qarşı tərəf istiqamətinə atəş açılmayıb", - deyə nazirlikdən qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.