Azərbaycan Ordusunun bu gün həlak olan əsgərinin fotosu yayılıb.

Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, əsgər Aslanov Şamil Mais oğlu ilkin ehtimala görə, silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində həlak olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Publika.az xəbər veriir ki, Ş.Aslanov Qusar rayonunun Sudur kəndində anadan olub. O, 8 ayın əsgəri idi.

