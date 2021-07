Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaş son çıxışı ilə Türkiyədə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lalə Azərtaş Türkiyədə baş verən meşə yanğınlardan danışarkən təsirli ifadələr səsləndirib. Belə ki, aparıcı efirdə "Ruhumuzun necə yandığını hiss edirəm. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağacları ağaclarımız, dənizləri dənizlərimizdir. Və yenə deyirəm, Türkiyə bizim evimizdir" - deyib. Bu çıxış Türkiyə mediasında gündəm olub, manşetlərdə yer alıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

