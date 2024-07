Polis əməkdaşlarının iyulun 26-da keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onların sayı 9 nəfərdir. Həmin şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

