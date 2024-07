Bu gün səhər saatlarında yağan intensiv leysan yağışlar nəticəsində bəzi çaylardan sel keçib.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Şəki rayonu ərazisindən axan Şinçay, Damarçınçay və Zaqatala rayonu ərazisindən axan Talaçaydan selin keçməsi müşahidə olunub.

