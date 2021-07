Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində məişət tullantıları yanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Zığ şosesi yaxınlığında toplanmış məişət tullantıları yanıb.

Yanğın FHN-in Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən operativ olaraq qısa müddətdə söndürülüb.

