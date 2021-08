Bakıda məktəbdən oğurluq edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin 30-cu Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Dədə Qorqud qəsəbəsində yerləşən orta məktəblərin birindən iki ədəd notbuk, iki ədəd monitor və beş ədəd elektrik tənzimləyicisini oğurlamaqda şübhəli bilinən qəsəbə sakini C.Qənbərov saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.