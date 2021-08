Təhsil naziri Emin Əmrullayevin müvafiq əmrinə əsasən Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinə yeni direktor təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmrə əsasən, Valeh Mirzalıyev Agentliyə direktor təyin edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl həmin vəzifəni Pərviz Yusifov icra edib.

