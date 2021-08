Milli Məclis yanında Toponimiya Komissiyasının sədri, deputat İsa Həbibbəylinin parlamentin bu gün keçirilən iclasına əsa ilə qatılması diqqət çəkib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, İsa Həbibbəyli istirahət zamanı nəvələri ilə futbol oynadığını və bu zaman ayağının əzildiyini söyləyib.

O, bir müddətdir ayağına görə müalicə aldığını, artıq sağalmağa doğru getdiyini vurğulayıb.

