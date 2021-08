Təhsil naziri Emin Əmrullayev orta məktəblərin açılıb-açılmayacağı ilə bağlı suala cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə canlı yayım zamanı nazir bildirib ki, bununla bağlı danışmaq hələ tezdir.

“Çalışacağıq ki, yaxın günlərdə bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat verək” - deyə, nazir qeyd edib.

