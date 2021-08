Avqust ayı üçün qabiliyyət imtahanlarının tarixləri müəyyənləşib.

Metbuat.az Dövlət İmtahan Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki müvafiq cədvəldə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriatura səviyyəsinə, o cümlədən ümumi (9 illik) və tam (11 illik) orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul üçün keçirilən xüsusi qabiliyyət imtahanlarının tarixləri göstərilib.

Abituriyentlər qabiliyyət imtahanlarının tarixi ilə buraxılış vərəqəsində tanış olmalıdırlar.

