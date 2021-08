Şimali Makedoniya hökuməti müxtəlif bölgələrdə baş verən meşə yanğınlar səbəbindən ölkə daxilində 30 günlük "böhran vəziyyəti" elan edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 4 bölgədə - Manastır, Strumitsa, Kumanova, Ştipdə aktiv yanğınlar var. Hazırda yanğının söndürülməsi üçün ciddi tədbirlər görülür.

Ölkədə baş verən yanğınlarda 1 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

