Abşeron rayonu ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BAKU.WS-in "qaynar xətt"inə məlumat daxil olub.

Qəza zamanı "Mercedes" markalı avtomobillə yük avtomobili toqquşub. Nəticədə hər iki nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib.

Hadisə zamanı ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

