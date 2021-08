Azərbaycanda tanınmış jurnalist vəfat etdi - FOTO

Salyanda jurnalist vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən bildirir ki, tanınmış publisist-jurnalist Fərzəliyev Fəxrəddin Becan oğlu bu gün axşam saatlarında 70 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, əslən Qərbi Azərbaycandan olan Fəxrəddin Fərzəliyev 1951-ci ildə Salyan rayonunun Xalac kəndində doğulub. O, əvvəlcə BDU-nun kimya, sonra isə jurnalistika fakültəsini bitirib. 1975-ci ildən Salyanda çıxan "Qələbə" qəzetinin şöbə müdiri, uzun illər isə redaktor müavini işləyib.

Fərzəliyev təqaüdə çıxmasına baxmayaraq, "Aysberq" müstəqil qəzetini çıxarırdı. O, 6 kitabın müəllifi, 50-dən çox kitabın redaktoru olub.

Allah rəhmət eləsin!

