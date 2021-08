Aşura günü qan veriləcək məntəqələrin ünvanları açıqlanıb

Məhərrəmlik ayı ilə əlaqədar Aşura günündə Azərbaycanda qanvermə aksiyası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, qan veriləcək məntəqələr bunlardır:

Mərkəzi Qan Bankı və bölmələrinin ünvanları

Mərkəzi Qan Bankı

- Feyzulla Qasımzadə küçəsi 65

907

+99412 440 65 86

+99412 440 78 50

+99412 441 66 52

Sumqayıt bölgə bölməsi: M. Hüseynzadə pr. Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası 1-ci korpus, 1 ci mərtəbə.

Tel:0186556760

+99470 726 45 49

- Quba bölgə bölməsi: Quba Qan bankı Fətəli Xan küç 10. Tibb Kollecinin binası.

Tel: 02333 5-38 -01

+99450 478 6477

Şirvan bölgə bölməsi: Heydər Əliyev pr.16. Şirvan şəhər Mərkəzi Xəstəxanası.

- Tel: 0212150029

- +99450 390 94 33

Lənkəran bölgə bölməsi: Lənkəran şəhəri Nizami küçəsi 67. Lənkəran Mərkəzi xəstəxanası.

- Tel: 02525 4-09-75

- +99450 315 54 72

- Şəki bölgə bölməsi: Şəki şəh M.Ə.Rəsulzadə 164.

Tel: 024-244-25-90

+99455 537 60 15

Mingəçevir bölgə bölməsi: 20 yanvar küç, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası "C" korpusu.

Tel: 0242743870

+99450 550 66 60

Gəncə bölgə bölməsi: Gəncə ş. S. Hacıyev küç 2.

Tel: 252 08 45

+99455 643 45 41

Bərdə bölgə bölməsi: N. Nərimanov küç 2.

Tel:020 205 02 90

+994513623636

Qeyd edək ki, Miladi təqvimi ilə avqustun 10-u Məhərrəm ayının ilk günüdür.

Hicri-qəməri təqvimi ilə 1442-ci il başa çatır, yeni 1443-cü ilin başlanğıcı – Məhərrəm ayının 1-i Miladi təqvimlə avqustun 10-na, Məhərrəm ayının 10-u - Aşura günü isə avqustun 19-na təsadüf edir.

