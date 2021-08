Ən çox balı onlar topladılar

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən I və IV ixtisas qrupları üzrə 27-28 iyul 2021-ci il tarixlərində keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələri elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt şəhəri, 11 saylı orta məktəbin məzunu hər iki mərhələnin cəminə görə 697.1 bal toplayıb və bu nəticə I ixtisas qrupu üzrə ən yüksək baldır.

I ixtisas qrupunun seçiləni isə Əbil Şəfiyev olub.

Cəbrayıl rayonu, Sirik kənd orta məktəbinin (Ə.Veysəlov adına) məzunu hər iki mərhələnin cəminə görə 692.5 bal toplayıb və bu nəticə IV ixtisas qrupu üzrə ən yüksək baldır. Bu qrupda Əfəndiyev Kamil Nazim oğlu fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.