İsrail administrasiyası koronavirus vaksininin üçüncü dozunun vurulacağı qrupları genişləndirməyi qərara alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 30 yaşdan yuxarı şəxslərin üçüncü dozu qəbul etməsi təsdiqlənib.

Nazirlik 30 yaşdan yuxarı şəxsləri peyvənd üçün onlayn növbə götürməyə çağırıb.

