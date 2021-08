Türkiyə hərbçilərini Əfqanıstandan çıxarır.

Metbuat.az ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Mövcud şərait nəzərə alaraq bu qərarın verildiyi bildirib.

Qeyd edilib ki, qarşısına qoyulan vəzifəni uğurla yerinə yetirən Türkiyə hərbçiləri vətənə geri dönməkdədir.

