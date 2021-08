Əfqanıstandan çıxmaq istəyənlərə XÜSUSİ TƏKLİF: Qərbdən bu xəbərə SƏRT reaksiya gəldi

"Blackwater" in qurucusu Əfqanıstanı tərk etmək istəyənlərə 6500 dollarlıq bilet təklif edib. Onun bu təklifi güclü reaksiya səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2007-ci ildə 17 İraqlının öldürüldüyü Nisur Meydanı qətliamından sonra adını "Akademist" olaraq dəyişən ABŞ xüsusi təhlükəsizlik şirkətinin qurucusu Erik Prins, Əfqanıstandan çıxmaq istəyənlər üçün "gəlirli" bir yol təklif edib.

"Wall Street Journal" (WSJ) qəzetində yer alan xəbərə görə, Prins, təxliyələrin davam etdiyi Kabul Hava Limanı vasitəsi ilə ölkəni tərk etmək istəyənlər üçün çarter uçuşları təşkil edəcəyini bildirib və hər bilet üçün 6 min 500 dollar istəyib.

Şahzadə, sərnişinlərin evlərindən hava limanına təhlükəsiz bir şəkildə çatması üçün yardıma ehtiyac duyarsa, əlavə xərclər çəkiləcəyini də bildirib. Digər tərəfdən, Şahzadənin bu təklifi Qərb jurnalistlərindən ciddi reaksiyaya səbəb olub.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.