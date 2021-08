Böyük Britaniya Əfqanıstanda yaşayan vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Kabil hava limanına terror hücumunun təşkil olunacağı yüksək ehtimaldır. Buna görə də, vətəndaşlara Kabil hava limanından uzaq durmaları barədə çağırış edilib.

“Kabildəki hava limanına getməyin. Terror təhlükəsi var. Təhlükəsiz yerə gedin və yeni tövsiyyələrimizi gözləyin”- deyə açıqlamada bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.