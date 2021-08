““Taliban” avqustun 31-dən sonra da Əfqanıstandan ayrılmaq istəyən amerikalılara və özünü təhlükədə hiss edənlərə icazə verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken belə açıqlama verib. O bildirib ki, indiyə qədər 4500 nəfər təxliyə edilib. Diplomatın sözlərinə görə, Vaşinqton Əfqanıstandan ayrılmaq istəyən hər bir amerikalıya və onun ailəsinə kömək edəcək.

Qeyd edək ki, “Taliban”ın tələbinə görə, xarici qüvvələr avqustun 31-nə qədər Əfqanıstandan çıxmalıdır.

