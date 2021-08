Əfqanıstanın ilk qadın bələdiyyə sədri, qadın hüquqlarının müdafiəçisi Zərifə Qafari “Taliban” liderinə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Türkiyə mediasına müsahibəsində bildirib:

“Mesajım burdan “Taliban” lideri Molla Heybətullahadır. Harada olduğuna və niyə ortaya çıxmadığına təəccüblənirəm. Mən birbaşa ona səslənirəm. Rica edirəm. Ortaya çıx danışaq”.

Qeyd edək ki, Zərifə “Taliban” Kabilə daxil olmadan iki gün əvvəl Əfqanıstanı tərk edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.