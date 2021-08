UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində "evdə" "Slaviya"(Çexiya, Praqa) klubu ilə qarşılaşan "Legiya" 59-cu dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub - 1:1.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, millimizin forvardı Mahir Emreli başla dəqiq oynayıb.

