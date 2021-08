"Taliban" nümayəndələri Əfqanıstanın Pəncşir əyalətində internetə giriş imkanlarını məhdudlaşdırıblar.

Bu barədə BBC-nin müxbiri Yalda Yakim tvitterdə yazıb.

Yakim əlavə edib ki, yaraqlılar hakimiyyətə gəldikdən sonra əyalətdə müqavimət hərəkatı yaranır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.