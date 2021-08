Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə partlayış səsləri eşidilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Partlayışın hava limanı yaxınlığında eşidildiyi bildirilib.

Ölü və yaralı sayı ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur.

Agentliyin məlumatına görə, iki şahid partlayış səsinin raket hücumundan qaynaqlandığını deyiblər.

