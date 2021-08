Aralarında Türkiyə, Böyük Britaniya, ABŞ və Almaniyanın da olduğu 100 ölkə “Taliban”la bağlı bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, “Taliban” Əfqanıstandan ayrılmaq istəyən insanların çıxışına şərait yaradacaqlarına dair təminat verib. Açıqlamada deyilir:

““Taliban”dan bütün əcnəbilərin və ölkəmizə səyahət icazəsi olan əfqanların ünvanlara təhlükəsiz şəkildə getmələrinə, ölkə xaricinə çıxmalarına dair təminat aldıq”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

