Bosniya və Hersoqovinaya səfər edən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Sarayevoda yerləşən Qazi Hüsrevbey məscidini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan məsciddə Quran oxuyub. Görüntülər yerli sakinlər tərəfindən lentə alınıb. Qeyd edək ki, məscidin açılışını Ərdoğan etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.