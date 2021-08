BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu gün Əfqanıstandakı vəziyyətlə bağlı iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-a planlaşdırılıb. Daha əvvəl BMT Baş katibi Antonio Quterreşin Əfqanıstandakı vəziyyəti Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə müzakirə etmək planları haqqında məlumat verilib. Fransa prezidenti Emmanuel Makron da bu mövzuda Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsinin gözlənildiyini bildirmişdi.

