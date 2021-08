Taliban: ABŞ Əfqanıstanda məğlub oldu

ABŞ Əfqanıstanda məğlub oldu və məqsədlərinə çatmadı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Talibanın nümayəndəsi Zabiullah Mücahid bildirib .

O, eyni zamanda, hərəkatın Vaşinqtonla yaxşı münasibətlər quracağını gözlədiyini qeyd edib. Daha əvvəl ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri general Kennet Mackenzie, ABŞ-ın vətəndaşlarını qorumaq və ölkəni tərk etmələri üçün Əfqanıstanda Taliban da daxil olmaqla hər hansı bir hökumətlə işləyəcəyinə söz vermişdi. Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonun Kabildə yeni hakimiyyətə qarşı geniş təzyiq rıçaqları var. Amerikalı general vurğulayıb ki, şübhəsiz ki, ABŞ bu rıçaqlardan tam istifadə edəcək

