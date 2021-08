"Xəstələnməyəcəyəm" deyərək peyvənd etdirməyən musiqiçi koronavirusdan öldü - FOTOLAR

Həftədə 5 dəfə idman etdiyini daim təkrarlayan və peyvənd olunmaqdan imtina edən ingilis musiqiçi Markus Birks koronavirusdan dünyasını dəyişib. Koronavirusa yoluxan musiqiçi halı pisləşdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, nəfəs almaqda çətinlik çəkən musiqiçi "Daily Mail"in xəbərinə görə xəstəxanada peyvəndini gecikdirdiyinə görə peşman olduğunu demişdi. Musiqiçinin xanımı bildirib ki, əri peyvənd əleyhinə idi, nadir hallarda xəstələnir və koronavirusdan narahat deyildi.

