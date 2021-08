Pentaqon Əfqanıstanda müharibənin bitdiyini elan etdi

Əfqanıstanda ABŞ üçün ən uzun müddət davam edən müharibə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun mətbuat katibi Con Kirbi açıqlama yayıb.

“Bu belədir. Əfqanıstanda amerikalı əsgər yoxdur, hərbi missiya, müharibənin özü başa çatdı”, - deyə o bildirib.

Kirbi qeyd edib ki, Əfqanıstanda qalan amerikalıların təxliyyəsi vəzifəsini ordunun üzərinə götürəcəyini düşünmür.

Qeyd edək ki, ABŞ avqustun 30-da vətəndaşların və Əfqanıstandakı bütün hərbi missiyasının təxliyyəsini başa çatdırıb.

